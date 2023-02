Espanya dedica només l'1% a ajudar a les famílies

Espanya dedica un 1% del seu PIB a les ajudes dirigides a les famílies, en canvi, altres països com França és d'un 2,8 i Hongria un 4,2%. A més a més, hi ha un altre projecte de llei de la famosa Llei de famílies. Parlem amb el director executiu de l'associació de famílies nombroses a Catalunya (FANOC) RaúlSánchez



- És una situació confosa.



A tota Europa tenen clar que es necessita ara mateix amb aquesta crisi de natalitat i són mesures per ajudar a tots aquells que vulguin tenir fills. De fet, tenen una proporció important del seu producte interior brut destinat a això i són ajudes econòmiques, desgravacions fiscals, serveis i una bona política de conciliació, en canvi, en el nostre país quan tenim l'oportunitat de fer una llei (una de les nostres prioritats, ja que som dels països amb la natalitat més baixa del món) resulta que no preveu cap mesura econòmica per donar suport a les famílies i el que fa és una mena de digressió ideològica perquè consideren que el més important és la gran diversitat de famílies on fan una definició de 16 tipus de famílies que sorprenentment suprimeix el tipus de família nombrosa.



- És sorprenent que la família nombrosa quedi exclosa d'aquestes definicions.



Penso que prové d'un govern i sobretot d'un partit que viu en el passat. Ho sento, però nosaltres treballem amb tots els partits i és curiós com encara ens trobem aquesta mena de viure amb una cosa que pensen que famílies nombroses o tenir fills és una cosa dels feixistes. No s'han adonat encara que la societat ha evolucionat, inclús a països socialdemòcrates com poden ser els països nòrdics és un tema que allà crea un gran consens social perquè s'adonen que el sistema de benestar es basa en això. Hi ha països que estan fent un gran esforç i de fet a França hi ha un gran consens social, en canvi, aquí tenim una gran oportunitat a canviar-ho i només estan fent un llibre ideològic sense cap mesura útil per ajudar les famílies, només hem aconseguit més dies de permís per estar amb els fills, però no és l'únic que necessita una família avui dia.