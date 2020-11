Espanya baixa a la meitat el nivell de consum d'alcohol considerat de baix risc, però insisteix que no hi ha risc zero, aquestes són les conclusions a les quals hem tingut accés Migdia Cope Catalunya i Andorra . Els experts espanyols, amb l'aval del Ministeri de Sanitat, han rebaixat a la meitat el nivell de consum d'alcohol considerat de "baix risc", passant de 40 g/dia a 20 en homes i de 24 g/dia a 10 en dones. Aquestes conclusions es consideren un "canvi d'inflexió" en el món sanitari en un país com Espanya en què la indústria de l'alcohol, sobretot del vi, exerceixen una influència important en les polítiques públiques. Asseguren, però, que l'objectiu no és imposar pautes als ciutadans, sinó donar-los informació perquè prenguin decisions ben informats. La revisió sistemàtica d'aquestes dades, publicada a la Revista de Salut Pública del Ministeri de Sanitat sota el títol "Límits per al consum de baix risc d'alcohol en funció de la mortalitat", estableix una quantitat màxima de consum que és una copa de vi o una canya de cervesa diària per a les dones i dues per als homes. "Si tenim en compte el principi de precaució i prenem aquells nivells més conservadors de consum mitjà d'alcohol a partir dels quals s'ha observat un augment de la mortalitat, els consums de baix risc s'haurien de situar en 20 g/dia en homes i 10 g/dia en dones, assumint que no hi ha un risc zero", conclou l'estudi fet durant els dos últims anys per Rodrigo Córdoba, de la Facultat de Medicina de Saragossa, Antoni Gual, de la Unitat de Conductes Addictives del Clínic, Luis Sordo, del Departament de Salut Pública de la Universitat Complutense i Xisca Sureda, de Salut Pública-Universitat d'Alcalá. "A escala pràctica, el que concloem és que un home pot prendre fins a un màxim de dues canyes o dues copes de vi diàries i una dona, una, en el que és una mortalitat no significativa de menys d'u sobre mil", ha explicat Rodrigo Córdoba. Així, l'objectiu d'aquest estudi va ser establir els nivells de consum d'alcohol que poden ser considerats de "baix risc de mortalitat general". Entre 2010 i 2017 es van produir a Espanya 15.489 morts l'any atribuïbles al consum d'alcohol, sent un 73,8% homes i un 55,7% considerades "morts prematures". L'alcohol continua sent una càrrega important de morbiditat i mortalitat. Una part es deu als accidents de trànsit relacionats amb el consum agut, però hi ha una altra part més gran vinculada al consum crònic, que impacta en malalties oncològiques i cardiovasculars. A Espanya, el 7,4% de la població adulta consumeix diàriament begudes alcohòliques. Una de les conclusions més importants d'aquest estudi és que, tot i que en termes absoluts el risc poblacional és baix, l'alcohol és cancerigen i, per tant, l'efecte protector global no existeix