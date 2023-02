Escassetat de determinats medicaments a la farmàcia

Els productors d'antibiòtics s'han compromès amb l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) a augmentar el subministrament "les pròximes setmanes i mesos".

Després d'una reunió a l'EMA aquest dijous per abordar aquesta qüestió, el regulador europeu diu que les dades traslladades pels estats mostren una "tendència positiva" en alguns països per superar la manca d'antibiòtics, mentre a d'altres es mantenen els problemes de disponibilitat.

Segons les dades dels estats, el pic d'infeccions, que augmenta la demanda d'antibiòtic, també està previst que comenci a caure "aviat".

Pel que fa a la flexibilitat autoritzada per l'EMA per fer front a l'escassetat, el regulador europeu considera que ha permès que les autoritats dels països "mitiguin alguns dels problemes d'escassetat". Dins d'aquesta flexibilitat, el regulador europeu ha aixecat les restriccions en alguns medicaments no autoritzats.

També ha acordat flexibilitzar diverses mesures reguladores per fer front a l'escassetat d'antibiòtics que pateix la Unió Europea. En un comunicat publicat aquest divendres, l'EMA detalla que ha aixecat les restriccions "de forma excepcional" en productes fins ara no autoritzats i que ha suavitzat certes normes referents a l'etiquetatge d'alguns fàrmacs.

Alhora, també dona suport a mesures com la dispensació de dosis unitària. L'agència justifica aquesta decisió per respondre a la manca de medicaments actual, un fet que respon a un increment en el nombre d'infeccions respiratòries i que s'ha vist agreujat la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica i la pujada de preus.

Quins i per què falten medicaments? A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president de la FEFAC, Antoni Torres (àudio).