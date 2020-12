Errors que comets quant neteges amb lleixiu

Amb la pandèmia som molt més conscients de la importància de la desinfecció, i de com cal fer aquesta desinfecció per eliminar virus i bacteris.

El lleixiu s'ha convertit en part fonamental de la nostra rutina de neteja i desinfecció de les superfícies. Però no sempre la fem servir com hauríem a les nostres llars. Hi ha algunes instruccions i consells necessaris sobre com s’ha de fer servir. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va fer una guia de neteja i desinfecció a la llar.

Per què el lleixiu s’ha de diluir en aigua freda?

Primer de tot, cal netejar amb aigua i sabó o detergent per eliminar els virus i, a continuació, desinfectar amb lleixiu diluït sempre en aigua freda. Però compte, perquè si fas servir aigua calenta, s’evapora el clor i ja no desinfecta.

Segons els experts, el lleixiu s’evapora i no podem garantir-ne la concentració. Hem de preparar el lleixiu diàriament i en aigua freda en les proporcions adequades. Aquesta és l’única alternativa.

La proporció per a l’ús de lleixiu és d’1:50 (una part de lleixiu per 50 d’aigua), és a dir, aproximadament d’un got de lleixiu per cada 10 litres d’aigua. Un got normal són 200 mil·lilitres d’aigua, i 10 litres és la capacitat d’aigua de la majoria de galledes per rentar.