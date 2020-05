Entra en vigor la prohibició de vendre tabac mentolat

Ja s'ha retirat totalment el tabac mentolat dels estancs, i li volem preguntar al doctor Galiana, que és membre de la junta de l'Associació d'experts en tabaquisme, dedicada a la lluita contra el tabac, el perquè d'aquesta retirada: "Hi ha una raó de tipus científica. Però a més he de dir que fa uns anys el govern va fer una moratòria respecte a les lleis que regien la venda de tabac. Es va donar al tabac mentolat una moratòria de sis anys, i aquests sis anys es va complir ahir 20 de maig. A partir d'aquesta data està prohibit vendre tabac mentolat. I respecte a la salut, a més de les sustàncies que porta el tabac, com la nicotina, l'alquitrà, el monòxid de carboni, l'amoníac, hi ha una sèrie de sabors que es posen al tabac per fer-lo més addictiu. Entre aquestes coses hi havia el mentol, i això fa que els efectes negatius d'aquestes cigarretes siguin encara més perjudicials que les cigarretes normals. Els mentolats provoquen més adicció, aquest component extra de mentolat li treu el mal gust que per si pot tenir el tabac i fa que, especialment la gent jove, s'enganxi amb més facilitat. A més el mentol té un efecte anestèsic, en cert grau deixa adormida la gola i la boca, i té un efecte descongestionant que enmascara l'efecte irritant que té el tabac. És a dir, que està més que justificada la seva retirada del mercat, és una cosa que estaven demanant fa molts anys. La norma va entrar en vigor al maig del 2014, però al tabac mentolat se li va donar una moratòria de 6 anys. S'ha de tenir en compte que la quota de mercat de la cigarreta mentolada és mínima. A Espanya ve a ser d'entre el 2 i el 3%. Els mentolats els van inventar els americans fa mes d'un segle. Va arribar a Espanya fa dècades, i per sort aquí ha estat minoritari, no totes les marques tenen mentolat, però per sort a partir d'avui ja no es podrà vendre"