Entra en vigor la moratoria en el pago de hipotecas

Hoy entra en vigor la moratoria de pago de hipotecas de la que muchas personas se podrán beneficiar. Es algo que iba incluido en el Real Decreto que el gobierno aprobó para hacer frente a la alarma sanitaria.

Para saber exactamente qué dice este real decreto, quién y cómo se va a poder beneficiar de esta moratorio en el pago de hipotecas, queremos saludar desde "Herrera a Cope Catalunya i Andorra" a Patricia Suárez, que nos cuenta que "En principio todos aquellos que hayan visto mermados sus ingresos por razón del Coronavirus. Nos están llegando muchas consultas de gente que llevaba en el paro mucho más tiempo, o tenía una situación complicada ya de antes... en estos casos no tenemos nada claro que se les vaya a aplicar. La idea es que esto sea temporal y que sea para personas que han perdido su trabajo o que han visto como su facturación, en caso de los autónomos, ha disminuido de una manera importante y ahora no pueden pagar su hipoteca. En estos casos pueden dejar de pagar sus hipotecas durante un tiempo hasta que, pasada esta crisis, recuperen sus ingresos y puedan volver a hacer frente al pago de esta hipoteca".

El Real Decreto dice que para acogerse a esta moratoria en la hipotecas, las personas han de cobrar menos de 1611 euros al mes. "Pero aquí hay debate, porque no se ha dejado claro. Hay juristas que dicen que has de cumplir los 4 supuestos: Haber perdido el empleo o, si se es autónomo, cese de actividad, y, además, no llegar a 1611 euros por unidad familiar. Pero hay otros juristas que consideran que esto es excesivo, que prácticamente no se aplicaría a nadie, y hay que tener en cuenta que estamos en una situación excepcional"

Desde Asufín, de quien Patricia es presidenta, nos informan que ponen a disposición de la ciudadanía un formulario con el que, de forma sencilla, podrán averiguar si tienen o no derecho a acogerse a esta moratoria.