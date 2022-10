Entra en vigor l'obligatorietat de la e-factura

La nova llei Crea i Crece entrarà en vigor el pròxim 19 d'octubre on serà obligatòria la factura electrònica entre empreses (inclosos els autònoms). Què és aquesta factura electrònica i com funciona aquesta nova llei? Ens resolt els dubtes el CEO de Nomo, Xavier Capellades.



- Què és e-factura?



És obligatorietat de la factura electrònica (que fins ara només era obligatori entre les relacions que tenien els autònoms i empreses amb les administracions públiques) en tota aquella facturació que hi hagi entre empreses.



- Quins són els objectius d'aquesta nova llei?

Aquesta llei el que pretén és impulsar la digitalització d'autònoms i empreses.



- Per a què servirà?

Per generar una factura electrònica en un format en concret per poder automatitzar la gestió de les factures i, per tant, estalviar temps, evitar morositats, és a dir, guanyar temps i diners per focalitzar-se i fer funcional el seu negoci.



- Hisenda podrà també tenir un major control?



No podem negar que encara hi haurà més control, però ens hem de concentrar més en el fet que encara estem utilitzant el paper i la sostenibilitat també és un dels valors que estem demanant a la societat.



- Hi haurà un temps d'adaptació?



Les dates exactes encara no estan del tot clares, però sí que s'ha aprovat la llei Crea i Crece i a partir d'ara s'haurà de desenvolupar la part més normativa que es farà durant els pròxims mesos. A partir d'aquí hi ha uns terminis dotze mesos després de l'aprovació formal del desenvolupament reglamentari per poder aplicar a aquelles empreses que facturin més de 18 milions d'euros i un termini de vint-i-quatre mesos des d'aquesta aprovació per tota la resta d'autònoms i empreses que facturin menys.