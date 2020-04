Com afectarà el confinament al curs escolar 2019-2020

En el programa d'avui resoldrem alguns temes que afecten l'ensenyament i el curs 2019-2020. Donem la benvinguda al Jordi Cabanes director de l'escola Abat Oliba Ceu Spínola i el Raül Adames director de l'escola Abat Oliba Loreto. Tractarem temes com, si no hi haurà escola fins al setembre pel coronavirus, si aquest estiu hi haurà més beques i casals més educatius i per últim, si hi haurà via lliure per passar de curs fins i tot amb totes les assignatures suspeses. Ens treu de dubtes, Jordi Cabanes: "El que em sembla una bogeria és aquest últim punt, passar de curs amb les assignatures suspeses és contraproduent, els dos primers trimestres van ser reals i avaluables. Hi ha alguns casos en què la repetició ja era evident abans del confinament, i creiem que s'ha de tirar endavant amb responsabilitat. Les famílies que no puguin treballar i tinguin fills de 0 a 6 anys podran portar-los a l'escola a la fase 2 (encara no sabem una data exacta) per fer reforç i per una altra banda per ajudar-los amb la conciliació familiar. Els de 4t d'ESO i segon de batxillerat sí que tornaran a l'escola a la fase 2 per un tema de titulació".

¿Hi haurà casals d'estiu? Raül: "creiem que sí però ho diem amb la boca petita, no apostaríem massa amb aquesta situació". Jordi:" També pensem que aquest estiu hauria de ser més en casals que a casa de colònies, perquè dormir fora de casa seria molt més arriscat."

¿Creieu que existeix alguna possibilitat que els alumnes de l'escola puguin anar per preparar-se per la selectivitat? Raül: "Creiem que sí, si estem a una fase suficient, s'intentarà".

Avui dia a l'àmbit de l'ensenyament hem d'estar amb els sentits desplegats a veure per on surt la novetat. En aquesta situació el més raonable és plantejar cada una de les mesures amb la màxima atenció educativa i procurar que l'escola que coneix els seus alumnes i a les seves famílies, els hi ofereixi la proposta que s'adapti millor a la seva situació.