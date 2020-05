Enquesta del Gremi d'Instal.ladors: "El 83% dels treballadors estan en situació límit"

Raúl Rodríguez és el director general de la Federació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya. Amb ell volem parlar, i és que aquesta Federació ha fet una enquesta on queda clar que un 83% del vostre col.lectiu diu que no pot aguantar més de 2 mesos sense treballar, sense fer instal.lacions: "Sí, les dades són molt contundents. Vam fer una enquesta a més de 700 treballadors d'instal.ladores, una xifra gens menyspreable, i els resultats són molt preocupants". Amb l'entrada a la fase 1 de molts ciutats i pobles de Catalunya, és probable que els instal.ladors tornin de nou a treballar: "Esperem que sí, però el més important és recuperar la confiança, és a dir, que les persones vegin que els instal.ladors que estan actuant als seus habitatges o locals són professionals que compleixen amb totes les mesures de seguretat per evitar la transmissió del virus. Actualment els instal.ladors han de complir unes normes molt estrictes de protecció. Han de tenir elements de protecció individual, que són barreres que eviten la transmissió del virus, i els requisitis que han de complir els instal.ladors són molt elevats.". Què ha passat durant la pandèmia amb les emergències? Heu pogut treballat ? "Totes les emergències relacionades amb les instal.lacions són molt importants. No ens podem permetre que marxi l'electricitat, l'aigua calenta... però hem tingut problemes per treballar. Les empreses han tingut que donar aquest servei, però ens hem trobat amb la manca de material de protecció, i alguns treballadors no han pogut sortir al carrer a atendre emergències per la manca d'aquest material"