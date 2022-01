Encara queda molt per controlar el teletreball a casa

Semblava que el teletreball es va accelerar arran de la pandèmia i ens va agafar sense una educació prèvia, un punt molt necessari per saber com realitzar-ho d'una manera correcta. En aquest moment la corba de contagis continua sent elevada i el teletreball és una de les qüestions més que recomanables en totes aquelles feines que ho puguin aplicar. Parlarem dels avantatges i desavantatges del teletreball amb professor associat del departament de psicologia de la universitat de Girona, Joan Ros.



- Ens falta educació sobre el teletreball?

Sí, encara vivim en una cultura organitzacional molt presencialista, encara estem molt acostumats al fet de que les persones facin un horari, estiguin presencialment en el seu lloc de treball i això és una de les majors resistències. Quan va arribar la pandèmia vam fer un teletreball d'urgència sense cap preparació, formació, educació i cap treball d'aquesta cultura, que encara està molt arrelada als valors de les organitzacions en general i de la societat, això va ser un impàs, però després quan hem rebaixat aquest nivell de confinament i s'ha pogut permetre tornar a certa presencialitat, ja es veien una mica les possibilitats i en aquest sentit s'han una mica aquestes dificultats i mancances per trobar espais on es pugui teletreballar.

Hem d'intentar sobretot buscar aquest model híbrid, perquè el que sí que descobrim és que ens falta aquesta cultura de saber combinar el treball presencial com el teletreball perquè és una manera de potenciar els avantatges que tenen els dos sistemes i a l'hora de reduir els inconvenients que tenen cadascun dels dos per això requereix un canvi en la cultura organitzacional.

Tot això requereix un temps de formació, implementació i de treballar amb grans organitzacions on tenen la implementació del teletreball per poder abordar els grans reptes que suposa implementar aquest mètode de treball i aquest model híbrid en general.