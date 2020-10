"Emocionarte.La doble vida de los cuadros", el nou llibre de Carlos Del Amor

Avui us volem presentar el llibre "Emocionarte.La doble vida de los cuadros". Es un viatge fascinant a través de textures, colors, clars i obscurs, mirades, petons... és un calidoscopi on es barregen veritat i ficció, història de l'art i imaginació. Són 35 obres de tots els temps, amb especial atenció a la pintura femenina i a l'espanyola. El periodista Carlos del Amor és l'autor, i amb ell parlem sobre aquest llibre, que ha estat Premi Espasa 2020: "Muy contento de alumbrar una obra y que encima venga con un premio debajo del brazo. Es emocionante" . El llibre és potser una invitació a que reflexionem quan estiguem davant un quadre, a no passar de llarg, a analitzar-ho tot: "Sí, i tant. I no té perqué ser un dels 35 que apareixen al llibre. Cal intentar esbrinar quines històries s'amaguen darrera d'un quadre, intentar anar més enllà del que es veu a simple vista. Avui tenim moltes eines per accedir a la història que amaga. Mirar a través dels ulls del retratar, o de l'autor, uns ulls que potser tenen 4 segles, i intentar mirar aquesta història que no es veu en un primer cop d'ull ràpid. D'això tracta el llibre, d'emocionar-te. Ficció inspirada en fets reals." Carlos del Amor és periodista que treballa pels informatius de TVE, i ell ens explica que "por mi trabajo piso mucho los museus, cuántas veces habré recorrido el museo del Prado, y lo que pasa es que en una crónica de televisión, en un minuto y medio, tienes poco tiempo para contar una historia, y de ahí nació la necesidad de hacerlo en un libro, en forma de ensayo, de forma reflexiva, a fuego lento. Me apetecía romper ese minuto y medio, y romper el marco de un cuadro para explicar su historia."