Els vigilants dels transports públics cada cop més agredits

En els darrers anys s'han produït desenes de nous atacs a la seguretat de les xarxes de transport públic, especialment al Metro de Barcelona. Aquesta situació es repeteix quasi setmanalment a Catalunya. Els vigilants i els passatgers han de suportar aquestes agressions i cal posar fi a aquesta violència, ara mateix és una prioritat. Parlarem amb el secretari general del sindicat de treballadors de seguretat de Catalunya, Antonio Marañas.



- S'està tornant un costum?

El més tòpic és pensar que els problemes estan sobretot en els mitjans de transport, però no ens oblidem que també estem als hospitals o centres comercials. Avui dia, serveis tranquils per vigilants, cada cop menys. El problema és arribar a acostumar-se, és a dir, que es creguin que tenen llibertat per fer-ho.



- Per què s'està detectant aquest increment d'agressions?



Realment no tenim autoritat, som un cos privat de seguretat, però no tenim les eines necessàries per desenvolupar la nostra feina i oferir seguretat als usuaris. No només ens massacren els mitjans de comunicació, l'opinió pública en general, també ens impossibiliten fer bé la nostra feina i som un blanc fàcil per aquestes bandes, cada cop es veu més a través de les notícies com incrementa aquesta inseguretat en els carrers.



- I que es podria fer per solucionar-ho?

Ens haurem de reivindicar més efectius. A primera hora del matí i a un vigilant que obre les portes el transport públic com és el metro o els ferrocarrils i ja hi ha bandes de joves que els hi agredeixen, a més d'un l'han llençat a la via del metro. Amb el tema de la mascareta encara s'han incrementat més les agressions.