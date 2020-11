A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens ha arribat un estudi que interessa molt als vegans: Els vegans tenen un 43% més de possibilitats de tenir alguna fractura òssia, especialment de maluc, perquè reben una aportació més baixa de calci i proteïnes. La Universitat d'Oxford ha publicat els resultats de l'estudi més gran fet fins ara sobre la qüestió i ha conclòs que les persones que segueixen una dieta sense proteïna animal són molt més propenses a trencar-se algun os. Diversos estudis anteriors havien demostrat que els vegetarians tenen ossos més dèbils, però no quedava clar si això tenia algun efecte significatiu sobre el risc de fractures. Els investigadors han estudiat prop de 55.000 britànics durant uns vint anys (des del 1993), i determinen que la salut dels ossos està relacionada amb l'índex de massa corporal i les aportacions de calci, ferro i proteïna B12. L'estudi EPIC-Oxford, creat originalment per examinar si la dieta influeix en el risc de tenir càncer, va registrar la dieta típica de les persones i va fer un seguiment de la seva salut mitjançant registres hospitalaris. El 2010 els vegans s'havien trencat el maluc més del doble que els consumidors de carn, mentre que els vegetarians i els consumidors de peix tenien un augment del risc d'aproximadament el 25%. Els vegetarians i vegans tenen normalment un índex de massa corporal menor que el de la gent que menja carn. Això està lligat amb un major risc de fractures de maluc. La menor ingesta de calci i proteïnes provoca una pitjor salut dels ossos Tot i això, els investigadors admeten que actualment és més probable que les persones veganes puguin tenir nivells de calci més alts, perquè hi ha més oferta de productes vegans. També, aquest estudi ha demostrat que ser vegetarià implica un 10% menys de risc de tenir càncer després de quinze anys i un risc un 20% més baix de tenir malalties del cor.