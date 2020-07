Els usuaris de residències no podran sortir a l exterior a partir d avui.

A partir d'aquest dijous, els residents dels geriàtrics d'arreu de Catalunya no podran sortir a l'exterior. Les conselleries de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat aquest dimarts posar en marxa mesures addicionals per protegir les residències de gent gran de possibles brots de coronavirus.

D'aquesta manera, se suspenen les sortides a l'exterior, com els passejos; també les de curta durada, normalment autònomes o acompanyades de familiars i cuidadors; les de caps de setmana i totes aquelles inferiors a tres setmanes. A la tornada, caldrà que els usuaris passin una sèrie de mesures de protecció com si es tractés de persones que ingressen per primera vegada, és a dir, hauran de sotmetre's a una prova PCR i s'estaran deu dies en aïllament.

La Generalitat, però, obre la porta a sortides de curta durada, en casos excepcionals i amb l'autorització de la direcció dels centres. Aquestes sortides acordades amb els familiars necessitaran que se signi un document de declaració responsable dels residents o dels familiars, que seran informats de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període.

Per "recuperar i reforçar els vincles familiars i socials", sí que es mantindran les visites a la residència. Tot i així la direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l'autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i a les famílies.

