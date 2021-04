Els treballadors de Nissan a l'espera de propostes concretes de futur

Nissan encara està ballant sobre la seva reindustrialització, de moment no hi ha res tancat i és normal que hi hagi un cert neguit. Els sindicats de Nissan ja estan dient que hi haurà mobilitzacions si no es presenten propostes concretes. Avui mateix es comentava que l'empresa Volta Trucks preveu fabricar els primers 500 cotxes elèctrics del model 0 a finals de l'any vinent i està interessat en la planta de Nissan. Parlarem amb el Manuel Sanz portaveu de la UGT de Nissan.

-Com està la situació en aquest moment?

Està tot bastant parat, va tot molt lent i sense avanços significatius. Estem a l'espera del pròxim dia 4 on tenim una reunió per saber si hi ha un avanç.

-L'empresa Volta Trucks té bastant clar que vol fabricar cotxes elèctrics.

Aquesta informació prové dels mitjans de comunicació, però a nosaltres aquesta informació no se'ns ha ficat a sobre de la taula i encara no s'ha comentat. El que estàvem actualment és que hi ha diferents projectes petits que no donarien capacitat a la totalitat dels treballadors. Nosaltres del que busquem és que compleixi amb un dels objectius principals de l'empresa què és la totalitat de la plantilla.

-De cara als treballadors els projectes són confidencials?

Per part del comitè de l'empresa tenim clar que la confidencialitat ha de partir des d'un inici, és una cosa que tenim bastant clara.

-A la pròxima reunió del dia 4 és quan hi haurà un avanç clar sobre la proposta de Volta Trucks.

És el que s'espera a la pròxima reunió, volem que s'avanci una miqueta més i que vagi tot una mica més de pressa.

-Quina seria la solució ideal per vosaltres?

L'estació ideal seria que el projecte que vingui aparqui la totalitat de la plantilla directa i si es pot la plantilla subcontractada que també estigui en el seu format. També començar amb un bon nivell d'inversió per poder executar futurs projectes.