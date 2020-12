Els treballadors del Metro faran vaga l'11 de gener

Els treballadors del metro han convocat aturades per al dilluns 11 de gener, de 7 a 9 h i de 16 a 18 h, dues hores per torn, coincidint amb el retorn escolar de les vacances d’hivern. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat d'aquesta aturada amb el primer secretari del comité d'empresa del Metro de Barcelona, Toni Edo.

També es concentran avui 28 de desembre al matí a la plaça de Sant Jaume. Denuncien que l’empresa ha aplicat un nou sistema de contractació de personal sense pactar-lo amb el comitè d’empresa, i perjudica els treballadors en temporalitat des de fa anys.Com ja va avançar betevé, les protestes es van aprovar el 14 de desembre en una assemblea de treballadors. El comitè d’empresa denuncia que Metro vol “eternitzar” la precarietat a l’empresa. “Si fins ara estaves a la borsa d’estiu i treballaves de manera temporal al metro, sabies que en tres, quatre o cinc anys podies passar a ser fix. Ara estem parlant d’esperar 10, 15 o 20 anys, fins que l’empresa convoqui una plaça a la qual es podrà presentar tothom qui vulgui”, explica Ángel González, membre del comitè. També des del comitè d’empresa, Toni Edo, afegeix que segons el conveni del metro no es pot aplicar aquest sistema de contractació i que no veuen voluntat negociadora per part de l’empresa. “Les conseqüències de l’aturada de l’11 de gener seran responsabilitat de la presidenta de TMB, Rosa Alarcón”, ha conclòs Edo.

