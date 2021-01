Els transports públics no pujaran de preu durant 2021 ni a l'Àrea Metropolitana ni a les capitals catalanes

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Miquel Lamas, director del sistema tarifari de la ATM, perque els transports públics no pujaran de preu durant el 2021 ni a l'àrea metropolitana de Barcelona ni a cap de les capitals catalanes. Valdran igual metro, autobús i tramvia i també Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat mantenen igual els bitllets. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona manté les mateixes tarifes i la mateixa oferta de títols durant l'any 2021, tot i la previsió de dèficit de 750 milions d'euros i una caiguda dràstica d'usuaris. Ho va anunciar l'Autoritat del Transport Metropolità pocs dies abans de Nadal. Això també vol dir que els títols de transport que s'hagin comprat durant el 2020 no caducaran fins al 31 de desembre del 2021. Així, per a una zona, la T-Casual, que l'any passat va substituir la T-10, seguirà valent 11 euros amb 35 cèntims. La T-Usual, en comptes de la T-Mes, 40 euros. T-Casual: 11,35 euros. T-Usual: 40 euro. T-Jove: 80 euros. T-Dia: 10,50 euros. T-Grup: 79,45 euros. T-Familiar: 10 euros. També es mantenen igual els preus dels abonaments del Bicing i la primera mitja hora de la bicicleta elèctrica i la mecànica. També manté intactes les tarifes, en un any especialment difícil per al taxi, directament afectat per la gairebé desaparició del turisme i la caiguda de l'activitat econòmica. La baixada de bandera continua a 2,25 euros i tampoc hi ha canvis amb els suplements per als trajectes de l'aeroport (4,30 euros), amb origen a l'Estació Marítima del Moll Adossat (4,30 euros) o a l'Estació de Sants (2,50 euros), entre d'altres. Aquest 2021, el sector es proposa consolidar la tarifa a preu tancat que s'ofereix a través de diverses aplicacions mòbils.