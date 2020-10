Els transportistes volen lliurar-se del certificat de mobilitat

El Gremi de Transports i Logística ha demanat al govern català no haver d’aportar el certificat oficial de mobilitat per tal d’entrar o moure’s per territoris on es restringeix l’entrada i sortida de persones. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, el president d'aquest Gremi, antonio Martínez, ha parlat del tema. El Gremi explica que els conductors ja porten sempre l’anomenat certificat d’acompanyament, el document obligatori que acredita la càrrega que transporten (amb la quantitat, l’origen i el destí de la mercaderia) i que no té sentit que ara se’ls afegeix un nou document que augmenta la càrrega burocràtica dels conductors. r“Els xofers són professionals que passen dies a la carretera, sense una impressora o escànner portàtil. No és viable haver d’omplir un document digital cada vegada que entren o surten d’una comunitat autònoma o país que té restriccions a la mobilitat”, denuncia el president del Gremi, Antonio Martínez. De fet, explica que el 70 % de les mercaderies que es transporten són a la resta d’Espanya i Europa, i això, suposa fer tràmits constantment. Antonio Martínez ha traslladat la demanda a la direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Ha lamentat que es prenguin decisions “sense conèixer el funcionament del sector i el seu dia a dia” i que se’ls compliqui la feina justament als xofers que “moltes vegades han de passar dies sense dutxar-se i que ara es troben, a més, amb els bars i restaurants de carretera tancats” ha conclòs Martínez. A més, ha denunciat que molts conductors ja han estat multats per no acreditar aquest nou document de mobilitat.