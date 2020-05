"Els teatres han de poder obrir al setembre amb el 100% de l'aforament"

Isabel Vidal és la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA. Avui volem parlar amb ella perquè estem fent un recorregut pel sector de la cultura. El dia 25 de maig serà el dia en que cinemes i teatres podran obrir, en principi, tot i que la Isabel té una altre teoria: "No podrem obrir. La realitat és que amb les condicions que ens han posat sobre la taula no podrem obrir. Hem d'explicar que al teatre no es pot treballar amb un terç de l'aforament. Estan demanant que s'obrin els teatres, però li diem a la gent que no vagi, al menys a dos terços de la gent que no vaig a les funcions. Obviament els teatres estan a disposició de les autoritats saniràtires, però el que no es pot fer és no escoltar al sector, que es el que sap i coneix quina és la seva activitat. Estem demanant un calendari, i que estiguem inclosos com a possibilitat d'obrir és una cosa positiva, però el que cal és que el teatre privat pugui obrir la temporada al setembre amb al 100% de l'aforament. És el que demanem. I d'aquí al setembre... serà dur. Portem des del dia 12 sense cap ingrés. A 30 d'abril l'activitat a Catalunya ha patit unes pèrdues, entre gires i representacions a teatres, de més de 15 milions d'euros, i al mes de maig preveiem perdre 8 milions més, en total 23 milions. Això és insoportable. El que demanem és el famós pla de xoc, que no arriba. No arriba ni un euro. El sector s'està ofegant, i el que demanem és, a part de crèdits, que s'avancin els pagaments de subvencions i que arribin diners a fons perduts al sistema, perquè no es pot aguantar. De fet abans ja no es podia aguantar, era molt difícil mantenir un teatre obert, però ara la situació és totalment catastròfica"