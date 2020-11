Els taxistes no volen que torni a Barcelona la plataforma UBER

Avui hem parlat a Migdia a Cope Catalunya i Andorra amb el portaveu del sindicat de taxistes Elite, Olivier Contel. Hem tractat dos temes: Uber i les tarifes del taxi per l'any 2021. L’associació Elite Taxi espera que l’Àrea Metrolitana de Barcelona no faciliti el retorn d’Uber a Barcelona després que aquest dimarts la plataforma va anunciar que tornava a la ciutat com a aplicació per contractar el servei de taxi, ja que “no només s’obriria una guerra contra Uber sinó contra l’Administració mateix”. En un comunicat, l’entitat recorda que els sistemes de tarifació del taxi i d’Uber són “totalment diferents i incompatibles”. En aquest sentit, exposa que el sector del taxi és “intervingut i regulat per les administracions” mentre que la multinacional utilitza “preus establerts unilateralment” i “en funció dels seus interessos, que a la vegada incompleixen l’obligatorietat d’oferir transparència als usuaris”. “No cal que recordem a l’AMB el que significa Uber per a nosaltres, una multinacional que ha fet totes les seves aparicions en mobilitat delinquint”, remarca Elite, que veu la relació amb Uber “irreconciliable” i diu que el del taxi és un sector que “vol aquests delinqüents compulsius ben lluny”. A més, avisa que “seran mal rebuts des del primer dia, amb conseqüències nefastes que encara avui no som capaços de calibrar”. Aquest dimarts, la multinacional va anunciar que volia tornar a operar a Barcelona i que ja ho havia comunicat a l’AMB però aquest cop com a aplicació intermediària per contractar un taxi i no com a servei VTC. La multinacional va anunciar a finals de gener del 2019 que abandonava l’activitat a Barcelona després del decret de la Generalitat que obligava els VTC que els usuaris precontractessin el servei amb 15 minuts d’antelació o la prohibició d’estacionar al carrer, entre d’altres.

Fa més d’un any i mig que Uber va marxar de la capital catalana com a conseqüència de l’aprovació del decret de la Generalitat que regulava els VTC. El segon tema ha estat que el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar aquest dimarts la congelació de tarifes del servei de taxi per a l’any 2021. Segons ha informat l’AMB, “s’arriba a aquesta mesura després de l’acord unitari del sector assolit en el marc de la Taula Tècnica del Taxi”. La decisió ha estat motivada per “les circumstàncies econòmiques i socials derivades de la crisi sanitària” del coronavirus. Amb aquest congelació, el sector del taxi “pretén no empitjorar més les greus situacions econòmiques que gran part de la ciutadania està patint, i mantenir la demanda d’aquells col·lectius que han de fer ús del taxi per atendre necessitats bàsiques i essencials”. La tarifa del 2021 conservarà els mateixos paràmetres aprovats per al 2020, inclosa l’eliminació del suplement de maletes. Durant l’any 2021 el sector vol consolidar encara més la Tarifa de Preu Tancat (T3). Asseguren que des de la seva implantació ha estat molt ben rebuda per part dels usuaris del taxi. Actualment ja són 16 les aplicacions que ofereixen aquest servei a qui ho demana a través del telèfon mòbil.