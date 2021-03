Els taxistes comencen demà una mobilització contra UBER

L'empresa UBER ha anunciat el seu aterratge a Barcelona amb un format nou, ara ja no són conductors sinó que són intermediaris entre l'usuari i el taxi. El gremi de taxistes no està d'acord i demà dijous comença unes noves mobilitzacions en forma de protesta a Barcelona. Parlarem del tema amb el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.

Per què no esteu d'acord?

<< En primer lloc no ens agrada que s'hagi creat una empresa per eliminar el taxi. Independentment de què ens agradi o no, hi ha unes normes que s'han de complir per tothom i en aquest cas, Uber ha obert l'aplicació sense el permís de l'àrea metropolitana. Totes les aplicacions que operen amb el negre i el groc han de tindre l'opció de la tarifa de preu tancat i UBER no la té perquè no compleix amb els paràmetres tècnics que exigeix L'AMB a totes les aplicacions. Qualsevol usuari que utilitzi una aplicació de taxi de l'àrea metropolitana, es mereix la garantia que totes les apps de taxi li donin el mateix preu.>>

Per què Uber es troba sempre en les mateixes situacions?

<< Ja estem una mica acostumats, fa 7 anys que són ells els que volen imposar les seves normes i no volen acollir-se a les normes que són iguals per tothom.>>

No és una mica aviat per mobilitzar-se?

<< Quan Uber, apareix en escena, no podem perdre el temps, el seu objectiu és eliminar el taxi. Per nosaltres és molt important que demà el parlament de Catalunya i els partits polítics, recolzin a la institució catalana. Un altre aspecte aquest molt greu des del nostre punt de vista, és que tots els taxistes que decideixin treballar per Uber, s'enfronten a una sanció de 1.250 euros i la retirada de la llicència per no complir amb el règim i les normes tarifaries.>>