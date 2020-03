Els taxis transportaran gratuïtament al personal mèdic a Barcelona

Segons el sector del taxi, només un 30% dels vehicles han treballat a Barcelona en el primer dia d'estat d'alarma pel coronavirus. Élite Taxi, el sindicat majoritari, ha recomanat als seus afiliats que es quedin a casa per evitar la seva propagació i reclama ajudes per evitar que tot el sector "se'n vagi a la ruïna". "Estem preocupats i ens sentim abandonats", assegura Tito Álvarez, el seu portaveu.

Si un diumenge normal circula el 50% dels taxis, avui la xifra s'ha quedat en el 30%. A parades com la de Via Laietana davant la seu de Foment del Treball o la de l'estació de Sants, les cues de vehicles eren molts més curtes de l'habitual i el temps d'espera per agafar un client superiors.

Tito Álvarez ha recordat que el 90% dels taxistes de Barcelona són autònoms i que si no poden treballar el futur que els espera "és molt negre". "Les factures s'acumulen cada dia que no treballem i si no s'ofereixen ajudes els sector anirà a la ruïna", ha lamentat.

El portaveu d'Élite Taxi ha explicat que fins ara no han fet una crida a fer serveis socials com en altres ocasions perquè s'esperen a tenir el material sanitari necessari per garantir la salut dels taxistes que els facin. Apunta que han demanat 2.000 mascaretes i diverses caixes de guants, i que un cop les tinguin les distribuiran per poder portar, per exemple, persones malaltes als hospitals.

Explica Tito, “del paquet de mesures del govern quedem a part per ser un servei públic, la recaptació ha caigut un 70% o 80%” conforme als serveis “hi ha diversos serveis de taxi socials gratuïts, no hem organitzat res més perquè podem ser un focus de contagi potencial i sense les mesures adequades podem fer un mal volent fer un bé”.