Els tallers de cotxes només poden reparar aquells vehicles que siguin de treballadors essencials

Aquesta setmana molta gent ha tornat als seus llocs de treball. Dilluns i dimarts van ser molts els catalans que van utilitzar transport públic. També molts altres van optar per fer servir el seu cotxe particular, que, a vegades, degut a les moltes setmanes en que no s'ha utilitzat, pot presentar algun problema. Què passa si necessitem un taller de reparació ? El Celso Besolí és el president del Gremi de Tallers de Barcelona, i a ell li hem volgut traslladar aquesta pregunta: "Els tallers estan autoritzats per obrir, i garantir la mobilitat i poguer reparar les incidències. El que passa és que són les forces i cossos de seguretat, ambulàncies, personal sanitari, etc... els que tenen prioritat, i els que més incidències tenen aquests dies. També és veritat que hi ha molts tallers tancats, però tenen sovint una persona preparada per urgències. Però arreglar ara un vehicle que no sigui d'aquestes característiques, no és possible. El cotxe d'un particular no és una primera necessitat, i no estem autoritzat a poder-ho fer. Molts tallers de Barcelona, al veure que ha disminuït molt la feina han fet un ERTO, i altres tenen menys personal". Li preguntem al Celso quines són les persones que podrian ara mateix apropar-se a un taller per reparar el seu vehicle: "Doncs persones que ens portin un certificat conforme ells fan alguna feina essencial i estan autoritzades a anar a treballar i necessiten aquest vehicle per treballar. En aquests casos, un metge, per exemple, un conductor d'autobus, si que podem reparar el vehicle. Si ve una persona que està treballant, però no és un treballador essencial, a no ser que no sigui una emergència, no podríem reparar el vehicle.