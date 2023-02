Els sospitosos habituals de Pep Sala i Raynald Colom

Aquest dijous 23 de febrer a les 9:00 del vespre a la sala Vivaldi de Barcelona tindrem el Raynald colom i Pep sala, mà a mà amb els sospitosos habituals, el nou disc que han tret aquests dos grans músics. Ens donen més detalls ells mateixos, Raynald Colom i Pep Sala.



- Pep, és la primera vegada que no són cançons de collita pròpia?



Si, és la primera vegada. M'ho estic passant molt bé perquè les cançons que hem escollit són grans temes, llavors, cada cançó és una meravella i ho estic gaudint molt i sobretot si ho faig al costat de Raynald Colom. Sempre m'he definit com una persona que fa cançons, més que una persona que interpreta cançons, per això agafar aquest nou paper, ens ho ha fet passar molt bé i ho penso gaudir al límit.



- Raynald, com s'han escollit aquestes cançons?



Els dos ens enviàvem temes, podríem dir que una cosa normal entre dos amics que els hi apassiona la música, i a partir d'aquí era veure la manera de com li podíem donar la volta i fer-la al nostre estil.



- La veritat és que l'heu fet molt vostra.



Pep: el llenguatge en aquest nou disc és de jazz per dir-ho d'alguna manera, però una cosa que deixem ben clara és que són cançons de pop que tots hem escoltat alguna vegada, però el jazz es pot aplicar a qualsevol mena de música. Aquest és un món que Raynald domina a la perfecció i estic aprenent molt d'ell.



Raynald: He de dir que és recíproc i va ser molt divertit a l'estudi.