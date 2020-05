“Els socorristes encara no sabem quan podrem tornar a treballar”

Avui ja hem pogut anar a les platges de Barcelona a fer esport. La Guàrdia Urbana ja ha hagut de donar molts tocs d'atenció. S'ha de tenir en compte que només es pot anar a la platja en unes hores determinades, i que, a més a més, no ens podem banyar. Només es pot anar a la platja per fer esport i de forma individual. A més no hi haurà socorristes. Frederic Tortosa es vide president de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, a qui hem volgut preguntar qué creu que pot passar quan arribi l'estiu i ens poguem banyar: “Hi haurà problemes d'organització, per descomptat. Hem d'estar pendents del que digui el Departament de Salut. La competencia d'obrir o tancar platges la tenen els Ajuntaments, cada municipi pot decidir si obre o no les seves platges. Nosaltres, els socorristes, no tenim massa informació ara mateix. No sabem en quina fase podrem començar a obrir platges i a treballar. Crec que el Departament de Salut hauria de posicionar-se i notificar-nos, tot i que entenem que ara mateix tenen altres prioritats. Hi ha un altre tema que és el de les piscines. A més aviat la gent tindrà moltes ganes de banyar-se, tant pel temps que porten confinats com per la calor que sembla que ha d'arribar. Darrerament estem llegint informes que diuen que la transmissió del virus mitjançant l'aigua de mar o de piscinas és pràcticament nul. Si es recomana que hi hagi un distanciament social entre persones, tant a platges com a piscines. Cal recalcular l'aforament de les piscines i de les instal.lacions aqüàtiques. A Catalunya es diu que l'aforament hauria de ser de 5 metres quadrats per banyista. Això també dependrà bastant de les diferents instal.lacions, de les dimensions de cada piscina, però està clar que s'haurà de reduir l'aforament, i no podrem estar molta gent a la vegada a les piscines.