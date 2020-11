Els restaurants necessiten obrir aquest divendres per a poder subsistir

El Gremi de Restauració i grans xefs de la cuina catalana demanen a la Generalitat reobrir amb la meitat de l’aforament a l’interior i sense límits de capacitat a fora. La petició la van fer oficial aquest dimarts grans noms de la cuina com Ferran Adrià, Joan Roca, Paco Pérez, Carme Ruscalleda i Fermí Puig. L’han enviat als departaments de Salut, Interior i Empresa. Parlem del tema amb Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcleona. El gremi i els xefs es comprometen a prendre un registre dels clients, sempre que hi estiguin d’acord, o a tancar a les 11 de la nit. El director del gremi, Roger Pallarols, diu que les signatures d’aquesta petició els reforcen. Una reunió històrica entre els principals líders gastronòmics de la ciutat. El crit és unànime, un sector que no pot més. Aquest tancament imposat per la Generalitat està portant a la ruïna. Un dels signants va ser el xef Paco Pérez, que pateix de primera mà les restriccions, però no de la mateixa manera en tots els seus restaurants. I és que, a banda de Catalunya, també en té al Regne Unit, Alemanya i Polònia (on, també s’ha de dir, tenen una incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants més baixa que Catalunya i aquí es van tancar bars i restaurants quan la tendència anava a l’alça i s’apropava als 900 positius per cada 100.000 habitants). El mateix, si fa no fa, passa amb el cuiner Nino Redruello, amb restaurants a Barcelona i Madrid. A Madrid obrim fins a les 12 de la nit i tenim un acord del 50% en interiors i exteriors segons el cuiner. El director del gremi de restauració de Barcelona ha recordat que : “Com ha dit Ferràn Adrià si no obrim aquest divendres pot ser un drama , de fet ja ho és per la majoria de restauradors” .