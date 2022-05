Els reptes virals creixen entre els preadolescents

Recordeu quan fa un temps que parlàvem dels reptes virals a través de les xarxes socials i el perill que provocaven? Avui dia encara continuen i els dicta els m'agrades que s'aconsegueixen. En la preadolescència és quan més es posen en manifest i fins i tot aquesta obsessió pot arribar a posar en perill la integritat de la persona que els executa. Parlarem amb el professor departament de psicologia UdG, Xavier Oriol



- Ens hem de preocupar per aquesta situació entre els preadolescents?



Estem observant que cada vegada són més joves els nois i noies més joves que accedeixen a les xarxes socials. Els Estats units entre el 2009 i el 2011, es van adonar que començaven augmentar de forma bastant important els problemes de salut mental en aquestes edats de preadolescència i adolescència. Una de les causes per les quals van començar a augmentar els problemes de salut mental, va ser precisament pels m'agrades a través de les diferents xarxes socials.



- Aquesta situació es pot controlar?



És difícil perquè evidentment entres en un terreny una mica pantanós perquè són empreses privades que viuen del consum i els adolescents no tenen la capacitat madurativa en aquella edat per poder regular la capacitat de les emocions, per tant, és molt més fàcil que entrin en el terreny de les addiccions. Hem arribat a un punt on el govern hauria de prendre mesures, però són empreses que són difícils de poder legislar a escala mundial.



- Entre aquests reptes virals podem trobar ingerir detergent o prendre medicaments que poden provocar convulsions, però els joves no veuen el perill. Aquest fet crida molt l'atenció.



És el que comentàvem abans, aquesta capacitat de regulació emocional a la seva edat, és molt més limitada. El còrtex frontal ens permet regular les nostres emocions, però no acaba de madurar fins als 25, per tant, és molt més difícil veure el risc.