Els psicòlegs avisen que els sentiments de por i angoixa durant el confinament són normals

En aquests dies de confinament moltes persones estan tenint sentiments que no són habituals, com podria ser tristessa, por... els psicòlegs diuen que això és normal i que no ens hem d'espantar, ja que estem vivint una situació molt greu i feia moltes dècades que no patíem res similar a nivell col.lectiu. Però això s'ha de tractar, ja que aquests sentiments podrien derivar en transtorns més greus. Óscar Pino és psicòleg i és vocal del Col.legi de Psicòlegia de Catalunya, i ha volgut parlar-nos del tema a "Migdia Cope Catalunya i Andorra".

"Tots som persones, hi ha molta incertessa a nivell social, i tenir por és normal. S'ha de controlar aquesta por perquè no es converteixi en pànic. Les nostres rutines i el nostre dia a dia ha canviat totalment, aquesta pandèmia ha afectat a la forma que tenim de viure, i més especialment en societats mediterrànies , que tenim molt de contacte social"

Li preguntem a l'Òscar què podem fer per superar tot això: "

"És important que no ens deixem portar per la por. Hem d'aprofitar el temps, pensar que hi ha moments per tot i que podem fer moltes coses. Fins i tot buscar un costat positiu d'aquest confinament, pensar que l'estem fent per un bè comú. En qualsevol crisi hem de veure que hi ha una oportunitat, que surten coses bones. Hem de relativitzar aquesta situació i veure que no serà per sempre. A més els psicòlegs estem treballant molt online, per telèfon, i des del Col.legi de Psicologia s'ha habilitat un telèfon gratuït per assesorament psicològic.