Els psicòlegs adverteixen que el confinament ha afectat a moltsnens i joves en la seva manera de relacionar-se

La crisi sanitària del COVID 19 està deixant seqüeles a nivell psicològic. El comportament dels més joves ha canviat.

En èpoques d’estiu és encara més complicat aconseguir que els nens i joves estiguin alerta i mantinguin les pautes de seguretat i salut per no contagiar-se.

El tancament de discoteques i la poca oferta d’oci ha fet que molts joves facin “botellón” com a alternativa. S'han posat un 71% més de denúncies per botellón que a 2019.

“A Ita hem notat un increment de consultes de pares que estan preocupats pel consum d’alcohol entre els joves” afirma Glòria González, psicòloga clínica. Però no només s’han vist incrementades les visites a addiccions en els centres especialitzats, sinó que les situacions traumàtiques com la de perdre a un ésser estimat durant el confinament s’ha convertit en una situació difícil de resoldre.

“Les persones que han perdut a un ésser estimat no podien conèixer l’estat de salut dels seus familiars, no can poder acompanyar-los en les seves últimes hores, sabent que aquella persona estava sola a l’hospital, i tampoc han pogut acomiadar-se amb un funeral. Es tracta d’una situació molt dramàtica que costarà superar”, afirma Carmen Alcaide, psicòloga clínica del grup Ita.

Aquesta “situació de tancament” ha deixat seqüeles a nivell psicològic també en nens i joves. “Canvis d’humor, tristesa o apatia a l’hora de proposar fer alguna activitat, són alguns dels símptomes que poder presentar els més petits després d’aquests mesos d’incertesa i inseguretat sanitària” Explica Carmen.

A més a més, és important tenir en compte que els joves també es veuen exposats a situacions estressants, traumàtiques i doloroses. El no saber gestionar aquestes noves emocions o fer-ho de la manera incorrecta, pot desencadenar en un trastorn mental com un trastorn de conducta, ansietat o depressió.