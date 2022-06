Els professionals del sector del doblatge reivindiquen la seva feina com a eina interpretativa

Les sevesveus inconfusibles i les seves cares, en alguns casos poc conegudes.

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) ha publicat un vídeo en què reivindica el doblatge com a eina interpretativa i de normalització lingüística, en el cas del català, i també reclama un nou conveni.

En el vídeo apareixen grans veus del doblatge en català, i també en castellà, com Luís Posada, qui habitualment posa la seva veu a les interpretacions deJohnny Depp, Jim Carrey, Leonardo DiCaprio o Owen Wilson, entre tants d'altres. També Isabel Valls, veu d'Audrey Tatou o Kristen Stewart.

També posem cara a qui diu les mítiques frases "Sisplau, toca-la, Sam", de la pel·lícula "Casablanca" --que és Montse Miralles-- i "Deu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana", d'"Allò que el vent s'endugué" --interpretada per Maife Gil.

Veiem que qui interpreta Adolf Hitler a "L'esfonsament" és Lluís Marco també veu habitual de HarveyKeitel o Kevin McNally--, que el Walter White català és Domènec Farell i que l'Once de "Stranger Things" és Carla Torres Danés.

Una representació del sector d'actors i actrius de doblatge per reivindicar millores en la professió, com vetllar per la qualitat interpretativa i laboral.



La qualitat interpretativa per davant dels criteris econòmics

El sector del doblatge fa temps que denuncia que està precaritzat. Durant la pandèmia, com en tantes altres professions, els intèrprets, directors, tècnics i estudis de doblatge van haver d'aturar la seva producció pel confinament. I, posteriorment, l'aturada de rodatges internacionals va fer perillar la feina de tots aquests professionals.

La situació, a poc a poc, ha anat tornant a la normalitat amb el retorn de les grans estrenes i la producció de les plataformes digitals.

Però la professió considera que encara s'ha de vetllar més per fer-se valorar, com a eina interpretativa, de divulgació cultural i de normalització lingüística, sobretot en el doblatge en català.

En aquest sentit, DUB, l'Associació Professional d'Artistes de Doblatge de Barcelona, ha fet la seva reivindicació t en un fil de Twitter destacant que la feina dels actors i actrius de doblatges no només és posar veu, sinó també les emocions:

Un conveni per regular el sector

I una altra de les grans reivindicacions que té el sector a Catalunya és la falta d'un conveni que reguli la professió. L'any 2014 va acabar la vigència del que fins llavors ho regulava.

Els actors i actrius de doblatge no són autònoms, són treballadors per compte d'altri que es donen d'alta i de baixa cada dia, en funció de les hores que treballin en un determinat estudi. I les ajudes institucionals són nul·les "perquè no estem dins d'una normalitat",

Per això, des de fa anys, professionals i associacions estan intentant aconseguir un nou conveni que reguli les relacions laborals entre els estudis, les distribuïdores i la branca artística del doblatge (actors, adaptadors-ajustadors, directors i ajudants de direcció).

A més, la situació actual és molt diferent de la regulada fins al 2014. Ara, l'emergència de plataformes digitals o el recent teledoblatge obliguen a repensar-ne les condicions i fixar-ne de noves.

De moment, professionals, associacions --com DUB-- i una vintena d'estudis de Barcelona han aconseguit un primer acord en què es comprometen a recuperar uns sous en davallada i obrir la porta a un futur conveni.