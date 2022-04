Els problemes que et pot comportar mastegar xiclet

Quan ens posem un xiclet a la boca, per què ho fem? Per refrescar l’alè, per calmar els nervis, per substituir una cigarreta, per enganyar la gana... La goma de mastegar té molts adeptes que es beneficien de les seves propietats, però mastegar-ne molt també pot tenir conseqüències menys desitjades.

N’hi ha de molts gustos, consistències, preus, amb sucre, amb xilitol, amb formes diverses..

Beneficis dels xiclets

ESTIMULA LA PRODUCCIÓ DE SALIVA

Mastegar xiclet estimula les glàndules salivals i fa que es produeixi més saliva. Això va molt bé en les persones que tenen sequedat bucal i també perquè la saliva redueix l’acidesa de la boca i fa que els bacteris no puguin proliferar.

“Aquesta disminució de l’acidesa té una acció netejadora de la boca i també ajuda a la remineralització de l’esmalt. És a dir, té un efecte protector”, explica Burgos. “Però té aquest efecte si en mengem de manera moderada. No ens podem passar el dia mastegant xiclet, perquè tindria l’efecte contrari, i fins i tot podria afectar negativament l’esmalt”.

L’experta aclareix que si consumim un parell de xiclets al dia no tindrem cap problema.

ALLEUJA L’ESTRÈS I AJUDA A DEIXAR DE FUMAR

Els xiclets poden millorar l’estrès, però Burgos és més partidària de treballar la respiració. Si se li ha de trobar un aspecte positiu a l’efecte relaxant que pugui tenir, el trobarem a l’hora de substituir el tabac. “El fet de substituir una cigarreta per un xiclet o per un caramel sense sucre és positiu. Qualsevol cosa que ens estalviï fumar serà un benefici”, raona l’especialista.

AJUDA A CAMUFLAR L’HALITOSI

Les persones que tenen mal alè o halitosipoden dissimular el problema, fins a cert punt, menjant un xiclet de mentol. “Això resoldria el problema puntualment, però aquí també caldria buscar l’origen de l’halitosi i tractar-lo, perquè tenir una disbiosi bacteriana –una alteració constant de la microbiota– pot portar molts problemes, no només per la càries sinó també a la resta de l’organisme”.

