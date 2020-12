Els principals consells per evitar estafes a internet

Les estafes per internet, són les més habituals i les que més es denuncien als Mossos d’Esquadra. Representen entre el 70 i el 75 % del total d’estafes, que són el segon delicte més denunciat.

Les xifres suposadament estafades són petites: oscil·len entre els 300 i els 1.000 euros però provoquen molta alarma entre les víctimes. La tipologia més coneguda és el “phishing”, a través del qual es capten les dades bancàries dels usuaris i es fan pagaments fraudulents. Els criminals utilitzen empreses conegudes tipus Netflix, Carrefour o entitats públiques, es fan passar per aquestes plataformes i amb diferents pretextos intenten obtenir dades de les víctimes.

També s’han donat casos a través de la plataforma Amazon, en què hi ha distribuïdors fraudulents que intenten estafar els compradors. La sort, en aquest cas, és que aquesta plataforma té un sistema de seguretat propi, de manera que si detecta alguna casuística d’aquest estil, el venedor podrà fer una operació fraudulenta però ràpidament serà reportat com a fraudulent i no podrà continuar amb el frau.

Principals consells de seguretat

Per evitar estafes, els Mossos d’Esquadra recomanen revisar constantment el compte corrent i evitar fer transferències per pagar i utilitzar passarel·les per fer pagaments com ara PayPal. També es remarca la importància d’obrir l’aplicació del banc amb l’empremta dactilar i evitar posar patrons numèrics així com canviar periòdicament les contrasenyes de les xarxes socials.

Cal també no obrir correus electrònics amb remitents que no coneixem o siguin sospitosos, tenir antivirus i fer còpies de seguretat periòdicament ievitar connectar-se a xarxes wifi públiques o no donar mai el PIN ni les contrasenyes bancàries.