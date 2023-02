Els preus del lloguer d'habitacions pels núvols

Els preus de l'Habitatge s'han disparat arreu de Catalunya, de fet és la comunitat autònoma més cara, però avui ens centrarem en la ciutat més cara de tot el territori, Barcelona. Molts joves venen a estudiar a la capital comtal i lloguen habitacions, però ara mateix els preus oscil·len entre 400 i 500 euros, evidentment no ho poden pagar. Parlem amb la CEO i fundadora de la plataforma tecnològica d'inversió immobiliària Inviertis, Rebeca Pérez



- Per què s'han disparat els preus del lloguer d'habitacions?



Hem de fer dos passos enrere per veure en conjunt com es representa això. Els que lloguen les habitacions són particulars que tenen un immoble i volen treure rendibilitat, ens situem en conjunt econòmic, polític i legislatiu què és bastant inestable a Catalunya, és a dir, hi ha una limitació de preus, s'han suprimit una sèrie de beneficis fiscals des del govern central, hi ha una amenaça de regulació persistent que produeix inseguretat en la mateixa propietat privada. El que té un patrimoni, el vol protegir i fins i tot hi ha una sensació de treure-li profit en aquest moment que poden.



- La Llei que va posar un topall els lloguers fa que pugin els preus?



Obvi, qualsevol incertesa i qualsevol restricció produeix por i quan tenim por a fer les coses deixem de fer-les. El topall del lloguer l'únic que va fer és restringir l'oferta i com menys oferta, més puja la demanda, per tant, pugen els preus.



- Això també s'aplica al lloguer de les habitacions?



Sí perquè mentre menys joves puguin accedir a tenir la seva pròpia llar i haurà mes demanda per lloguer d'habitacions. Sempre vivim amb aquest medi regulador.



- Segons la teva experiència, què es podria fer per baixar aquests preus?



En definitiva és posar més facilitats perquè hi hagi més oferta. Com per exemple si un inquilí no em paga tenir facilitats per treure'l fora, com també els ocupes.