Els preparadors físics personals denuncien l'intrusisme en el seu sector

L'alternativa a anar amb un gimnàs o corre sense control pels carrers o el camp són els entrenadors personals. Degut a la situació actual de pandèmia s'han multiplicat els casos d'entrenadors personals falsos. Un fet que denuncia el Col.legi de Professionals de l'Activitat Física. Avui hem parlat a Migdia Cope Catalunya i Andorra, amb el seu president Pere Manuel Gutiérrez.. El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya alerten que no tothom qui ofereix els seus serveis està prou format i qualificat per fer-ho, com diu el president de l'entitat, Pere Manuel Gutiérrez.: "Qualsevol s'atreveix a donar consells i a guiar aquesta pràctica física quan això ho ha de fer una persona qualificada". Molts entrenadors personals, encara amb ERTOs, es busquen la vida fent classes particulars a l'aire lliure o online, però, denuncien que no tots els qui ho fan són professionals. A banda de l'intrusisme laboral que hi ha als espais a l'aire lliure, els professionals amb titulació oficial per fer entrenaments denuncien que també se'n troben a les xarxes socials. Per poder exercir com a entrenador personal cal estar graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o ser-ne tècnic superior. Hi ha professionals qualificats i titulats que de forma legal cada dia penjen exercicis a les xarxes i les persones poden veure i triar allò que més els pot beneficiar. Per a més informació podeu visitar la p+agina web del Col.legi de Professionals de l'Activitat Física. Pere Manuel Gutierrez ha recordat que : “A la pàgina web del Col.legi hi ha un apartat on es poden denunciar tota mena de problemàtiques relacionades amb l'esport personalitzat".