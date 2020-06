Els pisos turístics s'estan reconvertint en lloguers residencials

La crisi del Covid19 ha tocat, i molt, les finances del sector inmobiliari, i també està transformant la manera en que es lloguen vivendes i apartaments, especialment a la ciutat de Barcelona. Molts dels apartaments i pisos turístics que fins ara es llogaven per dies i setmanes a turistes que visitaven Catalunya, ara s'estan transformant. Enrique Alcantara és president d'APARTUR, i la persona que ens confirma el que està passant: "És la solució inmediata. Ràpidament s'estan transformant en habitatges de lloguer tradicional, és a dir que es lloguen per mesos i per anys, i és que al final són espais que estan buits i que cal que estiguin plens, i ràpidament s'ha fet això. Ara mateix hi ha un 40% d'apartaments turístics que han canviat el seu règim de lloguer. Són un total d'uns 3.900 apartaments que han passat de lloguer turístic a lloguer més residencial". La manca de pisos de lloguer a un preu raonable podrà ser coberta en part d'aquesta manera? "A més habitatge millor, clar. Però fins que torni el turisme cal fer-ne ús dels pisos. Tots sabem que els pisos turístics ens aporten molt a nivell d'impostos, ocupació i activitat econòmica, però si ara no es poden fer servir, cal aprofitar-los. I respecte a l'arribada de turistes esperem que a partir de l'1 de juliol arribin turistes. Però evidentment no esperem molt, sabem que arribarà moltíssim menys que abans. El que esperem és que mica en mica tot es vagi recuperant i que al llarg del temps aconseguim recuperar el nivell de turisme que teníem abans, potser d'aquí un any o un any i mig."