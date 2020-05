Els pisos turístics seran l'allotjament més demandat aquest estiu

Són moltes les preguntes i els dubtes que genera el procés de desescalada del confinament que ja ha començat. Una d'aquestes preguntes es què passarà amb els pisos o apartaments turístics arreu de Catalunya. Avui volem saludar a l'Enric Alcàntara, que és president d'APERTUR: "En aquests moments estem treballant amb lloguers de temporada, de com a mínim un mes, fins a nou mesos. Això és el que estan fent alguns pisos turístics. Hi ha un altre part que està esperant que es permeti de nou l'entrada de turistes, encara que sigui un mínim. Els pisos turístitcs serà l'allotjament més segur i més demandat aquest estiu. El turisme serà sobretot nacional". La proposta de l'Ajuntament de Barcelona ha estat passar molts dels pisos turístics a lloguer convencional: "és una proposta que arriba tard. El mercat es transforma en segons. Pel matí es un lloguer turístic i per la tarda és un lloguer de temporada d'algú que vol passar uns mesos a Barcelona. No calen lleis específiques perquè el mercat es transforma de cop". I parlant dels preus d'aquests pisos, l'Enric ens comenta que: "el preu és molt diferent. Un turista que lloga un pis per tres o quatre dies pot pagar 150 euros per dia, o fins i tot més. El lloguer per mesos no té res a veure, s'estan llogant pisos entre 30 i 40 euros la nit, és més econòmic, obviament. Però clar, en el cas d'un lloguer convencional no cal que vagi ningú a fer neteja, bogaderia, no hi ha plataformes pel mig... Intentarem que amb aquests llogueters de temporada els propietaris dels pisos no perdin tants diners com es perdria d'un altre manera. La situació és molt complicada, però a veure si en les properes setmanes es permet llogar més pisos i aconseguim salvar una mica la temporada"