Els pescadors de Barcelona donen cada setmana 90 quilos de peix a les famílies vulnerables

La Confraria de Pescadors de Barcelona ha arribat a un acord de col·laboració amb la Fundació del Convent de Santa Clara i Sor Lucía Caram. L’entitat pesquera es compromet a donar setmanalment una quantitat de peix perquè sigui destinat a la Plataforma d’Aliments de la Fundació del convent, que el distribuirà entre les persones més vulnerables. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb José Manuel Juárez Juárez patró major de la confraria.

La confraria, en què treballen 245 persones, inclosos 208 pescadors, té convenis amb altres entitats com ara l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, el Banc dels Aliments i Al Pam. El patró major de l’entitat, José Manuel Juárez Juárez, explica que van contactar amb aquesta fundació “a través d’un company que ens va demanar si podíem col·laborar amb sor Lucía. Nosaltres no ho vam dubtar, ja que també ajudem al Banc dels Aliments, amb Santa Lluïsa de Marillac i Al Pam, entre altres.” A la llotja hi arriba diàriament el resultat de la feina dels 208 pescadors de la Confraria de Barcelona. El compromís amb la Fundació del Convent de Santa Clara és donar sempre la mateixa quantitat. Per això, des de fa uns mesos una part de la captura no se subhasta.

El patró major explica que “el compromís és donar uns 90 quilos cada setmana. Si la pesca no és abundant, que hi ha dies que passa, el que fem és cedir una part dels nostres guanys a la fundació.” Fonts de la Fundació Santa Clara asseguren que estan agraïts a la confraria, ja que des que hi ha aquest acord centenars de famílies amb pocs recursos mengen peix fresc cada setmana.