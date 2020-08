Els pagesos volen més vigilancia a terres de Tarragona per una onada de robatoris

Unió de Pagesos s’ha reunit a Tortosa (Baix Ebre) a Amposta (Montsià) amb representants dels Mossos d’Esquadra per tractar l’onada de robatoris que està patint la pagesia de les comarques de Tarragona, especialment en garrofa a les Terres de l’Ebre. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, Carlos Sanz, coordinador comercal del Baix Ebre d'Unió de Pagesos ha parlat d'aquests robatoris.

Si bé en un comunicat de l’11 d’agost, després d’una reunió entre sindicat, Mossos i Agents Rurals, en aquest cas al Camp de Tarragona, des d’Unió de Pagesos s’instava als cossos policials a incrementar la vigilància a les zones rurals per evitar robatoris coincidint amb l’època de les collites, ara Unió de Pagesos ha volgut insistir en la necessitat d’aquests efectius perquè els robatoris ja són un fet.

A banda de perseguir els lladres, Unió de Pagesos també ha demanat als responsables dels Mossos que posin al punt de mira en els compradors de la collita robada i que augmentin el control per evitar que el producte robat es posi en circulació. En aquest sentit, el sindicat apunta que és imprescindible que es garanteixi la traçabilitat al llarg de tota la cadena alimentària que, en el cas de la compra de la collita, es pot acreditar mitjançant la declaració DUN i el document nacional d’identitat.

El sindicat insisteix a la pagesia afectada per robatoris de collita o béns de servei la importància de denunciar els fets per disposar d’una radiografia real de la situació i perquè es tinguin en compte estadísticament per tal que els Mossos prioritzin, conseqüentment, els efectius al sector agrari i al món rural en general.

En el moment dels judicis ràpids per aquest tipus de delictes, Unió de Pagesos també ha comprovat que alguns afectats no s’hi presenten per por a possibles represàlies per part dels acusats; per evitar això, el sindicat demana que s’articuli un sistema de protecció per als denunciants.

Unió de Pagesos manté des de fa anys i arreu de Catalunya reunions periòdiques de coordinació amb els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de vetllar per la seguretat al camp i evitar robatoris i actes vandàlics.