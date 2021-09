Els nous dispositius obligatoris d'ajuda a la conducció arriben en 2022

A pesar que en l'últim any els accidents de trànsit van decréixer a conseqüència dels períodes de restricció de la mobilitat derivats de la pandèmia, el nombre d'accidents en carretera continua sent alt.

En total, es van cobrar la vida de 870 persones en 2020, havent consumit alcohol o drogues el 48,7% d'elles. Per aquesta raó, la Unió Europea ha posat en marxa una nova normativa que entrarà en vigor al juliol de 2022 i que obligarà els nous vehicles a disposar d'un conjunt de Sistemes avançats d'assistència al conductor (ADAS), entre els quals es troben els Interlocks.

En aquest sentit, i com a referent en la fabricació d'aquesta mena de dispositius, José Luís Fernández, Key Account Manager de Dräger Iberia, explica a Migdia de COPE Catalunya com afectarà la integració de Interlocks als conductors que planegin comprar-se un nou vehicle:

Què és un Interlock i com m'afectarà?

També conegut com a dispositiu de bloqueig d'arrencada, es tracta d'un sistema d'ajuda a la conducció que obliga el conductor a espirar aire en un etilòmetre per a mesurar els nivells d'alcohol en l'alè.

Amb la finalitat d'impedir la circulació d'aquells conductors que superin la taxa d'alcoholèmia permesa, els Interlocks es troben connectats directament al sistema d'arrencada del vehicle.

D'aquesta manera, en cas que la concentració d'alcohol excedeixi el límit legal, l'aparell bloqueja temporalment, i de manera immediata, la possibilitat d'encesa del vehicle, garantint així una incorporació al trànsit més segura.

La instal·lació d'aquesta mena de dispositius en els nous vehicles serà opcional. No obstant això, el Reglament estableix que, a partir del mes de juliol de 2022, els nous models de les marques hauran de comptar amb una interfície estandarditzada dissenyada en exclusiva per a la instal·lació d'aquests Interlocks, permetent la seva instal·lació de manera senzilla.

Aquests són els vehicles que seran susceptibles a aquesta regulació

Amb aquesta nova directriu, aquells vehicles de nova homologació des de juliol de 2022 i des de juliol de 2026 en vehicles nous es veuran afectats amb aquest canvi en la legislació, entre els quals s'inclouen marques de gamma baixa i mitjana.

Ajudes al volant com el control de la pressió de pneumàtics; l'assistent intel·ligent de velocitat; el sistema de manteniment de carril; el frenat autònom amb detecció de vehicles en moviment i objectes o sistemes de control de somnolència i distraccions, entre altres, entraran a formar part del dia a dia de molts conductors que veuran millorada la qualitat de la seva conducció notablement.

“La introducció d'aquests sistemes en tots els vehicles ajudarà a reduir la sinistralitat viària, d'acord amb l'objectiu de la Unió Europea. Per part seva, està demostrat que els Interlocks ajuden a reduir notablement la possibilitat d'accidents en carretera a conseqüència de l'alcohol." explica "Això brinda al conductor i a l'usuari que circula per qualsevol via una major confiança durant els trajectes, especialment en carretera, on les xifres de sinistralitat continuen sent encara molt elevades”.

