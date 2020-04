Els Mossos d'Esquadra alerten que s'han de seguir cumplint les mesures de seguretat

Aquest diumenge ha estat el primer dia en que els nens tenien permís per a poder sortir al carrer, els pobles i ciutats de Catalunya s'han omplert de famílies caminant. Molts van seguir les normes de seguretat fixades, però també és cert que es van veure imatges de nens jugant en grup, de pares mantenint converses asseguts als bancs, i d'aglomeracions de gent que no respectaven la distància de seguretat i molta gent sense mascareta. Els Mossos d'Esquadra, a través de les xarxes socials, estan donant consells aquests dies. Eva Abellán és Sargent dels Mossos d'Esquadra: "En primer lloc hem de reconèixer que les mesures es van complir per la gran majoria de la gent. Tots vam veure imatges d'aglomeracions, de conductes que no respectaven aquestes mesures. Hem de donar un missatge de prudència. Seguim en una situació d'Estat d'Alarma important. S'estan prenent petites mesures que ens poden fer pensar que la cosa va millor, però no ens podem relaxar de cap manera. Hem de seguir les mesures de seguretat, i no només els pares, sinó tothom. Hi han hagut actituts recriminables, sí, però han sigut les menys. Hem de reconèixer que els pares ho estan fent molt bé, que són uns campions, que no és fàcil tenir les criatures més de 40 dies tancats a casa, fer de pares i alhora teletreballar. I ara que ja podem començar a sortir s'han de prendre les mesures que tots coneixem: rentar-nos molt les mans, abans de sortir de casa i tot just tornar, que els nens no surtin més d'una hora com a màxim, i sempre a menys d'un quilòmetre de casa seva. Ser responsables, mantenir la distància de seguretat, i així minimitzarem els contagis"