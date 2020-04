Els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment dels delictes dels pedòfils

El confinament que tots estem patint a causa de la crisi del Coronavirus fa que tothom, tant nens com adults, passem moltes hores, segurament masses hores, davant la pantalla d'un ordinador. Per això els Mossos d'Esquadra han alertat d'un augment d'activitat dels pederastes en xarxes socials, especialment a la xarxa Tik Tok. Aviu volem parlar amb el Guillem Goset és Caporal de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al ciutadà de Mossos d'Esquadra. Ells ens vol transmetre un missatge important: "Estem barrejant infància amb delictes sexuals, i és una barreja molt sensible. És important no alarmar més enllà del que sigui necessari. Així que vull explicar el que està passant: Aquest confinament ens ha portat a tots a un augment de les xarxes socials i altres eines a través d'internet. Això fa que augmenti el risc de caure en perills que ja eren ordinaris fa un parell de mesos. Com que hi ha més menors, hi ha més persones amb interessos amb aquests diners. Si hem parlat de la xarxa Tik Tok és perquè aquesta és una xarxa, i així ho diuen les enquestes, que utilitzen molt els nens de primària. Els de secundària utilitzen més l'instagram. Com que fem més ús, hem d'anar més en compte que mai amb perills habituals". Li hem preguntat al caporal quin és el modus operandi d'aquests delinqüents: "En primer lloc aconsegueixen bases de dades, correus de menors, i fan enviament massiu de missatges. Proposen un repte, fan un comentari, saluden... qualsevol cosa que enganxi al menor. Alguns menors ho bloquejen, però altres, per curiositat, per avorriment o pel que sigui contesten. A partir d'aquí aquestes persones comencen a mantenir una conversa amb els que responen. Obviament passa un temps fins que el pedòfil demana fotografies sexuals. Primer intenta conèixer el menor, els seus gustos... s'estableix confiança, fins que en algun moment demanen connectar una càmera, una fotografia,etc... "