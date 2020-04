Els mosquits no poden transmetre el Coronavirus

El Roger és entomòleg i coordinar del servei de control del mosquit del Baix Llobregat. Hi ha notícies que diuen que aquest estiu podria haver molts més mosquits del que és habitual. Amb ell hem volgut parlar del tema: "Això no ho pot dir ningú. Els mosquits depenen de l'aigua, creen a l'aigua. Per tant, segons la quantitat d'aigu que hi hagi, així serà la quantitat de mosquits. Si es preveu que plourà molt, doncs és probable que tinguem més mosquits. Ara mateix, amb les plujes que hi ha hagut, estem en una situació d'emergència pels mosquits dels aiguamolls. Als deltes, que s'han inundat, s'han multiplicat els mosquits". El mosquit de tota la vida, pot transmetre el Coronavirus? "No, és segur que no. Cada vegada que hi ha un virus nou, la gent es pregunta si es pot transmetre pels mosquits. Fa 20 anys ja va passar amb la Sida, que tothom estava convençut que els mosquits la podien transmetre, i s'ha demostrat que no és així. La veritat és que es fàcil imaginar-se als mosquits com una jeringa. Però això és molt més complicat. Els mosquits quan ens piquen és veritat que beuen la nostra sang, però aquesta sang ells la ingereixen, i quan piquen de nou a un altre persona, l'injecten saliva de mosquit, però no la sang de la persona anterior. El que necessita un virus per poder ser transmés a través d'un mosquit, és sobreviure a la digestió del mosquit, aconseguir passar a la sang del mosquit, sobreviure també al sistema inmunològic del mosquit, resistir i multiplicar-se a l'interior del mosquit, arribar a les glàndules salivals... i si tot això passés, si que seria possible que el mosquit pogués transmetre el virus, però és evident que això no passa.