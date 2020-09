Els MIR de Catalunya van a la vaga

Uns 3500 metges interns residents, coneguts popularment com els "MIR", estan cridats avui a fer vaga. L'aturada serà de 3 dies i vol reclamara millores laborals i retributives. L'Alex Mayer és membre de l'associació Mir Espanya, i ell ens explica com està anant aquesta aturada que ha començat avui: "Creiem que l'éxit està sent molt gran, son uns 3000 residents a Catalunya i calculem que practicament el 100% avui estan de vaga.És cert que hi ha un decret de mínims que ens exigeix el 100% de les guàrdies, el que vol dir que per la tarda o tarda nit tots els residents que estiguin de guàrdia hauran d'estar en els seus llocs, i això em sembla paradoxal, perquè en teoria els residents no som essencials pel sistema, però en canvi ens exigeixen un 100% de les guàrdies. Però durant el matí pràcticament el 100% dels residents estan de vaga, han estat concentrats davant del Departament de Salut. Ens hem reunit amb personal del departament, per demanar que formin part de les negociacions i facin de mediadors amb les patronals. Estem presentant les nostres reinvindicacions un altre vegada. Les condicions de treball són molt precàries, demanem també més formació, crec que demanem el que mereixem, el que hauria de tenir un MIR. De fet creiem que són demandes de mínims. Demanem poder-nos formar de forma correcte. Nosaltres som els especialistes del futur. Demanem que es cumpleixi la normativa, i també demanem no ser mileuristes. Ara mateix estem molt malament pagats. La majoria de MIRs estan cobran 14.000 o 15.000 euros anuals bruts, per una jornada de 40 hores a la setmana. Millorar les seves condicions laborals és l'objectiu.