Els MIR arriben a un acord de "mínims"

El comitè de vaga dels metges interns residents (MIR) proposarà per a aquest dijous la votació de l'acord "de mínims" a què ha arribat aquest dimecres el col·lectiu, en una reunió que ha durat tres hores amb representants de l'Institut Català de la Salut (ICS) i la patronal del sector.

Les claus del preacord consisteixen en millores formatives, laborals i salarials. El representant del comitè ha recordat que en matèria laboral han aconseguit que els residents no siguin considerats com a part estructural del sistema, i també que se'ls apugi el salari, de mitjana, un 7,9 %.

El comitè de vaga considera que aquestes millores són "insuficients" i que seguiran "lluitant des dels centres de treball per millorar-les". Aquest dijous es farà una votació telemàtica en què els residents decidiran si tornar a la feina divendres o no.



En la protesta hi han participat unes 200 persones, acompanyades d'un grup de batucada. La d'aquest dimecres ha estat l'onzena jornada de vaga, després que en les anteriors hagin fet accions com asseure's a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, tallar el trànsit a les dues rondes o interrompre la circulació a la Gran Via. Durant la primera setmana, la vaga va tenir un seguiment d'un 90 %.

Els MIR tenen el suport, en aquesta vaga, del sindicat Metges de Catalunya, i denuncien que, malgrat que estan en un període de formació, en realitat, fan funcions de personal "imprescindible". El col·lectiu considera que la causa principal d'aquesta situació és l'infrafinançament del sistema de salut pública.

Els metges residents alerten que el seu sou base oscil·la entre els 15.000 i 16.000 euros anuals, amb jornades de 38 hores setmanals. A la pràctica, diuen, es tradueix en sous mileuristes que només poden augmentar amb guàrdies complementàries, fet que implica arribar a treballar 60 o 70 hores setmanals.