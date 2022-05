Els localitzadors d'hereus

La genealogia successòria és una professió que encara no s'ha regulat a Espanya i no hi ha un títol oficial que permeti conèixer qui pot exercir aquesta professió o no. No es tracta d'un treballador qualsevol, aquesta professió requereix una gran qualificació en dret, història, arxius i especialitat en dret successori. El despatx francès Coutot-Roehring, líder mundial en genealogia successòria, acaba d'obrir una oficina a Barcelona per oferir els seus serveis de recerca del successor legítim d'una herència en cas que el difunt no hagi deixat testament. Al mercat espanyol no tenen gairebé competidors, parlarem amb Marco Lamberti.



- Com és la teva professió?



La professió es diu tècnicament genealogia successòria, no deixar de ser un investigador que es dedica a buscar hereus. En cas que es produeixi una mort i no es coneixen els hereus, els nostres investigadors fan una recerca de camp fins a arribar les persones que tinguin aquest dret.



- Per on comenceu la investigació?



Sempre comença per la mort d'una persona en aquell lloc, sol·licitem en el registre civil la partida defunció i reconstruint l'arbre genealògic tant per la part materna com paterna fins a arribar el quart grau que és el màxim el nostre país.



- Quan es pot trigar?



Depèn molt de quan es pugui complicar la investigació pot ser bastant ràpida, em refereixo a una setmana fins a mesos, en algun cas hem arribat els dos anys d'investigació, però t'estic parlant d'investigacions internacionals que ens han portat fins al Canadà o Argentina, pot complicar-se molt.



- Quan investigueu a l'estranger, com ho feu?



Tenim 47 sucursals arreu del món i això ens permet treballar amb una connexió molt estreta amb una xarxa que controla tant el jurídicament com territorialment en 22 països.