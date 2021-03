Els llogaters es manifesten demà dissabte demanant la regulació dels preus de lloguers

L'altre dia es va filtrar la proposta de llei per no regular els lloguers. Demanarem opinió a la Carme Arcarazo portaveu del sindicat de llogateres.

Aquesta proposta no era el que s'esperava des del sindicat.

<< No i no només des del sindicat, cal recordar que la regulació dels lloguers forma part de l'acord de govern entre Unidos Podemos i PSOE. La filtració què va fer Ábalos, què consisteixen no regular els lloguers i en canvi bonificar els rendistes, és realment un atac d'habitatge i un frau democràtic. Hem de recordar que Pedro Sánchez avui dia no seria president, si no fos per l'acord de regular els lloguers i els pressupostos no s'haguessin aprovat. L'acord no només eren pels partits polítics, també era un acord amb les més de 9.000 entitats, ja siguin socials culturals econòmiques càndid un cop i un altre que és necessari regular els preus dels lloguers.>>

Quan s'aprovi la llei, com afectarà la societat?

<< Tot i que hi ha un acord i està firmat, per regular els lloguers ara mateix, el PSOE i en concret el ministre Ábalos, està rebent pressions molt fortes de l'àmbit immobiliari perquè no es regulen els preus del lloguer i que trenquin el pacte de govern, tot això passa perquè aquesta gent sap que la regulació de preus és posar un límit als beneficis.>>

No tots són bancs, també hi ha petits propietaris.

<< La regulació dels lloguers en cap cas alterarà la justificació per posar un pis de lloguer en un petit propietari, és a dir, hi ha un argument que és el que ens volen fer creure quan regulés els joguets disminueix l'oferta i hi ha gent que treu el seu pis del mercat de lloguer, però ells els petits propietaris saben que no és cert.>>

Aquest dissabte sortirem a manifestar-nos, on comença i per on estarà?

<< La concentració tindrà lloc a moltes ciutats arreu de l'estat , sobretot en les principals capitals de les comunitats autònomes. La manifestació començarà a les 11:00 del matí davant de la delegació del govern.>>