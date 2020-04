Els jutjats de Catalunya esperen un gran col.lapse quan acabi l'Estat d'Alarma

L'Adminsitració de Justícia preveu que els jutjats de Barcelona estaran col.lapsats després de l'estat d'alarma per la crisi del Coronavirus. La pandèmia va obligar a aturar pràcticament tota l'activitat ordinària i a suspendre molts judicis. Manel Albiach és President del Consell de l'Abogacia de Catalunya, i amb ell hem volgut parlar del tema: "A Tarragona es preveuen unes mesures generals per a tota Catalunya, que afectarà tant Barcelona com la resta de territori. La situació de col.lapse es evident arreu del territori. Els terminis s'han quedat suspesos fins que no sortim de l'Estat d'Alarma. Ara mateix només es poden tramitar aquelles causes que siguin urgents, causes d'àmbit penal, per exemple, o aquelles causes que siguin més urgents i no es puguin demorar. La resta estan totes suspeses. Quan tot això acabi, que no sabem si serà en un mes o dos o tres, és molt probable que hi hagi una justícia més lenta encara. Hi haurà un ritme menor de treball, ens haurem d'adaptar a un nou marc de gestió de la justícia, i a tot això podem afegir un nombre molt més elevat de casos. Amb tot això ja podem avançar que hi haurà un endarreriment important a curt termini". Li preguntem al Manel per la digitalització i informatització de jutjats de Catalunya, i ens diu "la crisi ens ha agafat a tots de fotma inesperada. Hi havíen propostes de digitalització de la justícia que han quedat parades. S'està fent un gran esforç per adaptar-nos als temps, els mecanismes telemàtics són bons i veiem que es poden utilitzar en un futur per la justícia ordinària en temps normals. Proposem que algunes mesures que s'apliquen ara com a conseqüència del Covid, es mantingui després, com les vídeoconferències en molts àmbits: declaracions de detinguts, testimonis... això s'està fent, i volem que es mantingui una vegada passat el períde d'alarma. Moltes notificacions es podrien fer amb un correu electrònic segur... moltes coses que esperem que es puguin implantar com a manera normal de fer les coses.