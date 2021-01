Els joves prefereixen durant la pandèmia el telefono mòbil a una beguda alcóholica

Avui a Migdia a Cope Catalunya i Andorra parlem de l'adicció als telèfons móbils durant la pandèmia. Ho fem amb Francesc Peredreu, president de l'associació de control d'adiccions socials. Creix la dependència dels joves als telèfons mòbils arran de la pandèmia. Els confinaments han fet que s’hi enganxin molt més, fins al punt que gairebé la meitat dels joves renunciarien abans a una cervesa que a l’smartphone. Ho diu un estudi de OnePoll fet arreu de l’estat espanyol. Un 43% dels joves d’entre 18 a 35 anys s’estimen més quedar-se sense begudes alcohòliques que renunciar al mòbil. Una xifra que es redueix al 23% si canviem l’alcohol per la xocolata. Tot i així, hi ha prioritats clares: només un 6% renunciarien al sexe i un 3%, als amics, abans que no tenir mòbil. L’enquesta fa palesa una tendència: l’ús dels dispositius s’ha disparat: set de cada deu persones reconeixen que han augmentat les hores que l’utilitzen des del confinament de la primera onada. De fet, els dispositius han arribat a convertir-se en companys indispensables de les seves vides: el 95% admeten que dormen amb el telèfon al costat, i tres de cada quatre reconeixen que no poden passar més de mitja hora després de llevar-se abans de revisar les notificacions. De l’enquesta també se’n desprèn la preocupació per quedar-se sense bateria: gairebé la meitat el carreguen dos cops al dia. I, de fet, la durada de la bateria és la característica que valoren més els espanyols a l’hora de triar un telèfon intel·ligent.