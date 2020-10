Els hotelers de Tarragona preocupats pel tancament de Port Aventura

El tancament de Port Aventura ha sigut el colofó a una mala temporada del turisme a la Costa Daurada. Si l’Associació Hotelera de Salou, Cambrils i la Pineda ja donava la temporada «per acabada» després de la tornada al col·le, el nou escenari imposat per la Generalitat s’ha rebut com l’estocada definitiva al veure com el seu últim reclam s’esfumava. «Fins ara almenys ens quedava Halloween a Port Aventura, però sense això i sense els restaurants ja no sé què podem oferir al turista», lamenta el portaveu de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, que avui ha parlat a Migdia Cope Catalunya i Andorra. «Aquesta temporada ha sigut la pitjor de la Costa Daurada», sentencia Guardià. El portaveu recorda amb certa amargor les recomanacions del primer ministre francès, Jean Castex, de no viatjar a Catalunya, o la imposició d’una quarantena obligada als turistes anglesos al tornar al seu país. «A finals d’octubre confiàvem a poder maquillar els resultats perquè Port Aventura omple més per Halloween que a l’estiu. Ara ja no serà possible», expressa.

També es fa difícil pensar que algú vingui a disfrutar de la zona del delta de l’Ebre, per exemple, sense poder degustar un bon arròs després. «¿Què farà el visitant? ¿Menjar-se una bocata? Així no es reverteix econòmicament en el territori», lamenta Guardià. «Potser el càmping de rulot pot sortir menys malmès d’aquesta situació», aventura. La temporada d’estiu ha acabat per a la majoria de càmpings de Tarragona, però un 18% segueix obert, que és el total de càmpings que obren tot l’any.