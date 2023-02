Els hàbits digitals copats per l'ús de xarxes socials

Si no apliquem unes eines per donar una educació, es converteix en una temptació per fer-ne un mal ús, en aquest cas ens referim a la tecnologia i sobretot l'ús d'Internet i les xarxes socials. Qustodio ha realitzat al seu estudi anual "De alfa a zeta, educando a lasgeneracionesdigitales" on deixar ben clar l'ús de les pantalles a les llars. Parlem amb el CEO de Qustodio, EduardoCruz.



- Són 400.000 famílies les que han participat de forma anònima en aquest estudi?



Sí, són unes quantes. És un estudi mundial i que fem cada any, ho portem fent des del 2019 i d'alguna manera el que volem fer és un mapejat de quin és l'ús de les pantalles per part de les famílies i en especial als nens.



- Detecteu més problemes ara que abans?



El que està, està per quedar-se i com bé deies, no hi ha molts canvis des d'almenys la covid-19, aquí és quan es va produir la gran sorpresa perquè vam passar de la nit al dia en termes d'ús d'internet, es va accelerar moltíssim sobretot educativament, ho van haver de fer tots de casa de totes totes, necessitaven dispositius i va marcar una mica la frontera en la qual va haver-hi un gran consum d'internet i això va arribar per quedar-se ara potser anem que canviar una mica són les tendències específiques en diferents segments.



- TikTok s'emporta la palma en qüestió d'aplicacions i comunicació?



TikTok s'ho està menjant tot, és espectacular. És l'aplicació que més temps dediquen els més joves, ha superat en mitja hora de consum al dia a la segona que és YouTube.



- Quina evolució hem d'esperar amb l'ús de les tecnologies?



Estem detectant dues dinàmiques, detectem que les aplicacions que s'havien creat per fer l'educació des de casa s'estan deixant d'utilitzar, però, per una altra banda, veiem que les aplicacions de reforç escolar estan agafant cada vegada més presència.